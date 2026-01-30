В этом селе дома обеспечат газом

В селе Шукюрбейли Джебраильского района начинается реализация проекта по обеспечению домов газоснабжением.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Единый интернет-портал государственных закупок, в рамках работ будет осуществлено строительство внутрипоселковых газовых сетей и подведение газа к домам в жилом массиве, рассчитанном на 1042 семьи (на первом этапе - 635 семей).

Социальный фонд развития вынужденных переселенцев уже завершил соответствующие подготовительные работы.

Исполнение проекта поручено компании "Tunel-Metro İnşaat" MMC, с которой заключен договор.

Согласно контракту, стоимость работ составит 3,5 миллиона манатов.