В этом селе дома обеспечат газом

В селе Шукюрбейли Джебраильского района начинается реализация проекта по обеспечению домов газоснабжением.
В селе Шукюрбейли Джебраильского района начинается реализация проекта по обеспечению домов газоснабжением.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Единый интернет-портал государственных закупок, в рамках работ будет осуществлено строительство внутрипоселковых газовых сетей и подведение газа к домам в жилом массиве, рассчитанном на 1042 семьи (на первом этапе - 635 семей).
Социальный фонд развития вынужденных переселенцев уже завершил соответствующие подготовительные работы.
Исполнение проекта поручено компании "Tunel-Metro İnşaat" MMC, с которой заключен договор.
Согласно контракту, стоимость работ составит 3,5 миллиона манатов.
