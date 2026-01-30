Сколько граждан получают пособия и пенсии

В декабре 2025 года число получателей ежемесячных социальных пособий и пенсий в Азербайджане превысило 877,7 тыс. человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты.

Отмечается, что более 471,1 тыс. человек получали ежемесячные социальные пособия, а свыше 406,6 тыс. - пенсии.

Отметим, что в декабре 2024 года число получателей ежемесячного социального пособия по возрасту превышало 156 тыс. человек. Из них 32,93% составляли мужчины, 67,07% - женщины.