Сколько граждан получают пособия и пенсии - данные за декабрь
В декабре 2025 года число получателей ежемесячных социальных пособий и пенсий в Азербайджане превысило 877,7 тыс. человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты.
Отмечается, что более 471,1 тыс. человек получали ежемесячные социальные пособия, а свыше 406,6 тыс. - пенсии.
Отметим, что в декабре 2024 года число получателей ежемесячного социального пособия по возрасту превышало 156 тыс. человек. Из них 32,93% составляли мужчины, 67,07% - женщины.
