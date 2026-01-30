Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Австралии

30 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Австралийского Союза в нашей стране Салли-Энн Винсент.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

