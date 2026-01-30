В Карабах возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается процесс Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Day.Az, в поселок Кяркиджахан города Ханкенди, в села Ханъюрду и Тезебине Ходжалинского района, а также в село Гасанриз Агдеринского района отправились семьи, которые ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На этом этапе в поселок Кяркиджахан города Ханкенди переселены 5 семей (25 человек), в село Ханъюрду Ходжалинского района - 6 семей (24 человека), в село Тезебине - 8 семей (41 человек), в село Гасанриз Агдеринского района - 10 семей (52 человека).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.