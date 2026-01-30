США готовятся к массовому сокращению рабочих мест на фоне внедрения ИИ

Ведущие компании США, в том числе Amazon, UPS, Dow, Nike, Home Depot, планируют уволить по меньшей мере 52 тыс. сотрудников на фоне замедления роста рынка труда и расширения использования искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

Увольнения десятков тысяч сотрудников стали, по данным издания, "очередным свидетельством сокращения работодателями персонала после многих лет активного найма". Причем несколько компаний заявили о необходимости сокращения штатов на фоне "экономической неопределенности и растущего давления с целью инвестирования в ИИ".

"Компании все чаще обсуждают увольнения и, похоже, стремятся использовать ИИ для снижения затрат на рабочую силу", - сказал главный экономист по США банка Goldman Sachs Дэвид Мерикл.

Ранее корпорация Amazon объявила о планах увольнения 16 тыс. сотрудников с целью оптимизации производства на фоне растущего использования ИИ. Генеральный директор Amazon Энди Джесси неоднократно заявлял о решимости сократить количество "управленческих уровней" после массового найма сотрудников в период пандемии. В прошлом году он также предупредил работников, что внедрение ИИ приведет к сокращению численности персонала по мере автоматизации компанией все большего числа операций.