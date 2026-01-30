Ученые озвучили прогноз солнечной активности на ближайшие годы
Солнце сейчас находится на фазе спада цикла и в ближайшие годы к максимальному уровню активности не вернется, но сильные всплески возможны.
Как передает Day.Az, такое мнение высказал ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
"К максимальному уровню активности Солнце уже ближайшие годы не вернется, но сильные всплески все еще будут возможны", - сказал собеседник агентства.
Богачев уточнил, что Солнце находится на данный момент на фазе спада цикла и через три-четыре года перейдет в фазу полной депрессии.
"Пик текущего цикла был пройден в 2024 году, с этим все согласны. К настоящему моменту активность упала уже примерно в два-три раза и восстановиться до прежней силы не способна", - подытожил он.
