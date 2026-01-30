В Насиминском районе прошел шахматный турнир - ФОТО
В Насиминском районе Баку состоялся шахматный турнир, приуроченный ко Дню молодежи Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнование прошло в специализированной детско-юношеской шахматной школе олимпийского резерва №4 Республиканского спортивного центра "Техсил".
Турнир был организован совместно Бакинским городским управлением по делам молодежи и спорта и центром "Техсил".
Победителей турнира поздравил заведующий сектором молодежи и спорта Насиминского района профессор Юсиф Бабанлы, пожелавший им успехов в дальнейшей спортивной деятельности.
Отметим, что по итогам турнира победители были награждены медалями, дипломами, кубками и памятными подарками.
