В Насиминском районе прошел шахматный турнир

В Насиминском районе Баку состоялся шахматный турнир, приуроченный ко Дню молодежи Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнование прошло в специализированной детско-юношеской шахматной школе олимпийского резерва №4 Республиканского спортивного центра "Техсил".

Турнир был организован совместно Бакинским городским управлением по делам молодежи и спорта и центром "Техсил".

Победителей турнира поздравил заведующий сектором молодежи и спорта Насиминского района профессор Юсиф Бабанлы, пожелавший им успехов в дальнейшей спортивной деятельности.

Отметим, что по итогам турнира победители были награждены медалями, дипломами, кубками и памятными подарками.