https://news.day.az/sport/1812972.html Определился соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов по футболу.
Определился соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА
Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов по футболу.
Как передает Day.Az, своего соперника по плей-офф узнал и азербайджанский "Карабах", который был несеяным в корзине. Соперником команды Гурбана Гурбанова стал английский "Ньюкасл". Первый матч агдамцы проведут дома, а ответную игру - на выезде.
Стыковые матчи пройдут 17/18 и 24/25 февраля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре