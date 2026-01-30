Определился соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА

Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Day.Az, своего соперника по плей-офф узнал и азербайджанский "Карабах", который был несеяным в корзине. Соперником команды Гурбана Гурбанова стал английский "Ньюкасл". Первый матч агдамцы проведут дома, а ответную игру - на выезде.

Стыковые матчи пройдут 17/18 и 24/25 февраля.