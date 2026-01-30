https://news.day.az/officialchronicle/1812994.html Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий в связи с "Годом градостроительства и архитектуры" Утвержден "План мероприятий", связанных с объявлением 2026 года в Азербайджанской Республике "Годом градостроительства и архитектуры". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Согласно распоряжению, координация и контроль за исполнением мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, утвержденным частью 1 настоящего распоряжения, поручена Администрации Президента Азербайджанской Республики.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
