Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий в связи с "Годом градостроительства и архитектуры"

Утвержден "План мероприятий", связанных с объявлением 2026 года в Азербайджанской Республике "Годом градостроительства и архитектуры". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.