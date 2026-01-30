Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий в связи с "Годом градостроительства и архитектуры"

Утвержден "План мероприятий", связанных с объявлением 2026 года в Азербайджанской Республике "Годом градостроительства и архитектуры".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, координация и контроль за исполнением мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, утвержденным частью 1 настоящего распоряжения, поручена Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.