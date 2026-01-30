https://news.day.az/society/1813017.html В Агдаме произошло ДТП есть пострадавший В Агдаме произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на участке автодороги Хиндарх-Агдам, проходящем через территорию села Эвоглу. Автомобиль марки Toyota, выйдя из-под управления, опрокинулся на обочине дороги.
В Агдаме произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на участке автодороги Хиндарх-Агдам, проходящем через территорию села Эвоглу.
Автомобиль марки Toyota, выйдя из-под управления, опрокинулся на обочине дороги.
В результате происшествия, по предварительным данным, один человек получил травмы. Пострадавший доставлен в центральную районную больницу Агдама.
По факту проводится расследование.
