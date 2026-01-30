В Агдаме произошло ДТП

В Агдаме произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на участке автодороги Хиндарх-Агдам, проходящем через территорию села Эвоглу.

Автомобиль марки Toyota, выйдя из-под управления, опрокинулся на обочине дороги.

В результате происшествия, по предварительным данным, один человек получил травмы. Пострадавший доставлен в центральную районную больницу Агдама.

По факту проводится расследование.