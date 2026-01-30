ЦБА и платёжная система UnionPay подписали меморандум о сотрудничестве

Центральный банк Азербайджана и платёжная система UnionPay подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Отмечается, что заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Вусал Халилов провёл видеоконференцию с председателем китайской платёжной системы UnionPay Ван Лиси.

Как передает Центробанк, стороны обсудили важность расширения сотрудничества в сфере эмиссии платёжных карт и повышения совместимости технологий QR‑кодов.

"По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве, который создаёт юридическую основу для взаимодействия между Центральным банком и UnionPay, укрепляет партнёрские связи и способствует развитию совместной работы по эмиссии и обслуживанию карт UnionPay, интеграции систем кросс‑переводов, а также применению QR‑ и токен‑технологий", - говорится в сообщении.

Согласно информации, документ также предусматривает реализацию инициатив по развитию безналичных платежей, обеспечение держателей карт более стабильным, безопасным и удобным опытом использования, внедрение новых карточных продуктов и услуг, а также создание технической инфраструктуры и механизмов, способствующих переходу к безналичной экономике.

Отметим, что к концу 2025 года количество транзакций по картам UnionPay, эмитированным финансовыми организациями-резидентами (а также платежным картам статистической единицы) в Азербайджане, составило 0,2 тысячи единиц, а объем транзакций - 0,06 миллиона манатов.