Глава ИВ Гарадагского района освобожден от должности

Глава Исполнительной власти Гарадагского района города Баку освобожден от должности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, Сулейман Сурхай оглу Микаилов освобожден от должности главы Исполнительной власти Гарадагского района города Баку.