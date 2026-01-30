https://news.day.az/officialchronicle/1813036.html Глава ИВ Гарадагского района освобожден от должности Глава Исполнительной власти Гарадагского района города Баку освобожден от должности. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Согласно распоряжению, Сулейман Сурхай оглу Микаилов освобождtн от должности главы Исполнительной власти Гарадагского района города Баку.
