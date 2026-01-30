Эрдоган и Пезешкиан обсудили напряженность между США и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как передает Day.Az со ссылкой на канцелярию турецкого лидера, Эрдоган выразил готовности Турции выступить посредником между Ираном и США для снижения текущей напряженности в отношениях двух стран.

"В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также военная эскалация в регионе. Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция готова сыграть посредническую роль в отношениях между Ираном и США в целях снижения напряженности и решения проблем", - говорится в сообщении.