Второй авианосец типа Ford ВМС США впервые вышел в море
Второй авианосец типа Ford Военно-морских сил (ВМС) США - John Kennedy - впервые вышел в море.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет портал TWZ.
Корабль покинул порт Ньюпорт-Ньюс (Вирджиния) для начала ходовых испытаний.
"Эти испытания впервые проверят в море важные корабельные системы и компоненты", - заявила компания Huntington Ingalls Industries (HII).
TWZ отмечает, что головной авианосец Gerald Ford серии Ford и John Kennedy имеют некоторые различия, в частности, по радару. ВМС США должны получить новый корабль в 2027-м.
