Второй авианосец типа Ford ВМС США впервые вышел в море

Второй авианосец типа Ford Военно-морских сил (ВМС) США - John Kennedy - впервые вышел в море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет портал TWZ.

Корабль покинул порт Ньюпорт-Ньюс (Вирджиния) для начала ходовых испытаний.

"Эти испытания впервые проверят в море важные корабельные системы и компоненты", - заявила компания Huntington Ingalls Industries (HII).

TWZ отмечает, что головной авианосец Gerald Ford серии Ford и John Kennedy имеют некоторые различия, в частности, по радару. ВМС США должны получить новый корабль в 2027-м.