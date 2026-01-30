https://news.day.az/world/1812899.html Мощный пожар в Тайване - ВИДЕО Мощный пожар охватил крупный мебельный магазин в тайваньском городе Бейтун. Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ. Огонь охватил все этажи, его видно за несколько кварталов.
Мощный пожар в Тайване - ВИДЕО
Мощный пожар охватил крупный мебельный магазин в тайваньском городе Бейтун.
Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ.
Огонь охватил все этажи, его видно за несколько кварталов.
