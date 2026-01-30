В Баку еще два человека отравились угарным газом

В Баку еще два человека погибли от отравления угарным газом.

Как сообщает Day.Az, житель поселка Нардаран Рашид Расим оглу Гусейнов, 1995 года рождения, скончался в ванной комнате в результате отравления угарным газом.

Кроме того, проживавший в Наримановском районе Баку Эльяр Джалал оглу Мурадов, 1962 года рождения, также внезапно умер в ванной комнате. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

По факту проводится расследование.