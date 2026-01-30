Карма и Канада - каков на вкус сепаратизм?

Автор: Лейла Таривердиева

Карма, она такая. Может где-то поджидать за углом, а потом - опаньки, и ты уже в... не в шоколаде.

Газета Financial Times сообщила, что канадские сепаратисты, выступающие за отделение провинции Альберта от Канады, трижды встречались с представителями Трампа и планируют четвертую встречу. Как пишет газета со ссылкой на источники, лидеры "Проекта процветания Альберты", группы крайне правых сепаратистов, стремящихся к независимости западной провинции, трижды встречались с представителями Госдепартамента в Вашингтоне с апреля прошлого года, и в феврале они планируют провести еще одну встречу. Как отмечается, на предстоящих переговорах сторонники отделения Альберты намерены запросить кредитную линию на сумму до 500 млрд долларов. Эти средства, по их замыслу, должны быть использованы в случае проведения референдума о выходе провинции из состава канадского государства.

Как известно, отношения США с Канадой сейчас не самые лучшие, и сепаратисты решили воспользоваться ситуацией.

То есть, Канада дошла до того самого заветного угла, за которым ее поджидала карма за многолетнюю поддержку армянских сепаратистов. За что боролась, на то и напоролась.

Мы вовсе не злорадствуем: сепаратизм - это большое зло, и мы, как пострадавшая от него страна, никому не пожелаем столкнуться с этим явлением. Сепаратизм разрушает государства, возбуждает рознь и нетерпимость, и, если складываются обстоятельства, ведет к кровопролитию.

После ухода с поста Джастина Трюдо в Канаде забыли об армянских интересах. Стало не до того. Трюдо потому и сбежал, что у самой Канады появились серьезные проблемы, которые теперь приходится разруливать новому правительству. У новой администрации США к северному соседу отношение особое. Как известно, Трамп отозвал приглашение Марку Карни присоединиться к Совету мира.

Сепаратисты, как и следовало ожидать, решили воспользоваться ситуацией и заручиться поддержкой державы. Все это очень напомнило ситуацию конца 80-х годов прошлого века, когда так называемая перестройка Михаила Горбачева привела в движение армянский сепаратизм. Армяне дожидались своего часа, и дождались его.

Сепаратизм в Канаде вызван стремлением ряда этнических и региональных групп, компактно проживающих на территории Канады, к образованию независимых национальных государств. Проблема эта существовала всегда, и поэтому рьяная поддержка Канадой армянского сепаратизма и Армении вызывала удивление. Как страна, сама столкнувшаяся с подобной проблемой, не понимала бед, свалившихся на кого-то другого?

Джастин Трюдо запомнился своими носками и обнимашками с Николом Пашиняном. С самого прихода к руководству Канадой этот политик демонстрировал проармянскую позицию. Хотя непонятно, какое вообще было дело этой заокеанской стране до Южного Кавказа. А после участия в форуме франкофонии в Ереване в октябре 2018 года, Трюдо стал для Армении своим парнем. Специально для него в Ереване были выпущены носки в цветах армянского флага. Джастин оказался большим почитателем и собирателем этого предмета одежды.

Канада громко поддерживала Ереван в его оккупационной политике, а после Второй карабахской войны стала вместе с Францией защитницей "карабахского народа". Не сосчитать, сколько заявлений сделал канадский МИД за послевоенные годы, особенно в период экологической акции на Лачинской дороге и после антитеррористической операции 2023 года.

В апреле прошлого года, в честь очередной годовщины мнимого "геноцида армян", лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр призвал "к давно назревшей справедливости для армянского народа" и заявил, что "все свободолюбивые нации обязаны встать с ними на их (армян) сторону и гарантировать, что эти преступления никогда больше не повторятся". Имелся в виду добровольный исход армян из Карабахского региона Азербайджана, объявленный проармянскими кругами Канады "этнической чисткой". Но особо вдохновлялась всегда армянской темой экс-глава МИД Канады Мелони Жоли. Мадам никогда не упускала возможности бросить камень в сторону Баку, и особенное с восхищением у нее вызывала "стойкость" армян Карабаха, якобы, переживших "много страданий".

Посетив после выезда армян из Карабаха Ереван, Жоли заговорила о санкциях в отношении Баку, которые находятся на повестке канадского правительства. Эти заявления были настолько провокационны, что возмутили даже посла Канады в Армении.

Как можно узнать из сети, отделение провинции Альберта от Канады это движение, вызванное экономическими и политическими разногласиями с федеральным правительством, особенно в нефтяном секторе. Хотя в 2019 году 50 процентов жителей поддерживали идею отделения, в Оттаве не особо беспокоились, считая вероятность реализации такого сценария минимальной. Односторонний выход из состава Канады юридически не предусмотрен Конституцией, а согласия на развал страны правительство, само собой, давать не собиралось.

В отличие от квебекского и нушалкского сепаратизма, сепаратизм в Альберте вызван, в первую очередь экономическими причинами. Этот регион является центром нефтяной промышленности Канады и всегда выражал недовольство перераспределением средств в федеральный бюджет и экологической политикой Оттавы. Альберта богата полезными ископаемыми, экспортирует нефть, газ и промышленную продукцию - в основном в соседние США. Жители провинции считают, что Альберта служит "дойной коровой" для Оттавы, а тамошние чиновники закручивают гайки, облагая налогами и сдерживая развитие нефтегазовой отрасли. Сепаратисты планируют создать на этой территории "Западную Канаду" вместе с другими западными провинциями. Но последнего времени сепаратисты Альберты отдавали предпочтение отстаиванию интересов провинции в границах Канады. Однако нынешняя международная ситуация, обрушение международного права и недвусмысленные интересы администрации США к этой стране позволили сепаратистам пересмотреть приоритеты.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил на днях, что канадская провинция Альберта может провести референдум о независимости, и назвал ее на этом фоне естественным партнером Вашингтона. У них, как передает ТАСС, "отличные ресурсы. Жители Альберты - очень независимые люди. Ходят слухи, что они могут провести референдум по вопросу, оставаться частью Канады или нет".

Это была не мгновенная карма, она настигла Канаду только сегодня. К сожалению, ни Трюдо, ни Жоли, лишившиеся постов, не ощутят во всех красках всех удовольствий от разгула сепаратизма, поддерживаемого из вне. Но носки в цветах армянского флага наверняка кое о чем напомнят Джасти.