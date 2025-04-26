Канада & Армения

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Нельзя не заметить, как тема "геноцида армян 1915 года" плавно трансформируется в "геноцид армян 2023 года". Накануне, в связи с 24 апреля западные клиенты армянской кормушки наперебой делали заявления, и каждый изощрялся как мог, чтобы понравиться и показать, что не зря ест свой, точнее - армянский хлеб.

В этом году по случае 24 апреля западные пропагандисты и политики взяли за основу следующую мысль: теперь бедняжек-армян надо спасать уже от азербайджанцев. Ведь мы тут с вами сидим и только и думаем о том, как бы извести армян.

Аналогичные мысли звучали в заявлениях канадских, бельгийских, французских депутатов, чиновников Евросоюза и прочих. Привлекают внимание слова лидера Консервативной партии Канады Пьера Пуальевра. Этот политик призвал "к давно назревшей справедливости для армянского народа" и указал, что "все свободолюбивые нации обязаны встать с ними на их (армян) сторону и гарантировать, что эти преступления никогда больше не повторятся". Говоря о "преступлениях", он имел в виду в первую очередь даже не 1915 год, а добровольный исход армян из Карабахского региона Азербайджана.

В таком же духе высказалась глава МИД Канады Мелони Жоли. Мадам никогда не упускает возможности бросить камень в сторону Баку, а тут такой повод. В своем заявлении она и так, и эдак восхищалась "стойкостью" армян Карабаха, которые "впервые в истории были насильственно перемещены со своих земель в 2023 году". Бедняжкам пришлось пережить "много страданий и разрушений", после чего призвала в год 50-летия Хельсинкского заключительного акта "защищать ценности Канады внутри страны и за рубежом".

Посоветуем мадам Жоли заняться своими делами и не стараться распространять "ценности Канады" на наш регион. Эти "ценности" служат поддержке армянского сепаратизма, экстремизма и терроризма. Если правительство Канады своим вмешательством преследует именно эти цели, пусть не прикрывается красивыми словами.

Тот же совет можно дать новому премьеру этой страны Марку Карни, который, едва заняв должность, вступил в проармянский клуб. В своем заявлении он фактически оскорбил правительство Турции, а заодно и Азербайджан, назвав "преступниками". Турция - за "активное отрицание", нас - "за насильственное изгнание".

Жоли уже получила по губам от МИДа Азербайджана. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде на своей странице в соцсети Х посоветовал Жоли всегда опираться на факты, а не на ложные нарративы армянской диаспоры. Он поставил под сомнение соответствие Жоли занимаемому посту: "Лоббизм в интересах Армянского национального комитета Канады, вместо того чтобы ставить на первое место национальные интересы страны и сохранять авторитет на международной арене, вызывает серьезные опасения относительно компетентности и осведомленности, необходимых для должности министра иностранных дел".

Активность Канады на проармянском фронте немного удивляет. Эта страна сама является почти что колонией Франции и следует ее политике след в след. И это, пожалуй, весь интерес, который может иметь Канада в нашем регионе. Эта страна не играет никакой роли в мировой политике, ни на что не способна влиять и не принимает глобальных решений. У нее не особо-то и спрашивают ее мнения. Вспомним недавние позорные вскрики с канадской стороны, когда Дональд Трамп решил потроллить Оттаву, обещая присоединить ее к США. На той стороне откровенно задрожали, а прежний премьер Трюдо поспешно сбежал в отставку. И когда оттуда кто-то грозит нам пальчиком и обещает "защищать ценности Канады" на нашей суверенной и международно признанной территории, можно только улыбнуться.

Никакие Жоли и прочие не являются указом для Азербайджана. Ничего не значат их мнения и для международных организаций. И вообще, неплохо было бы канадскому правительству иногда вспоминать о собственной истории, прежде чем пытаться переписывать чужую. Можем посоветовать прикусить язык и исламофобам Канады. Тому же канадскому католическому консервативному сайту LifeSiteNews, который неделю назад истерил по поводу прошедшей в Ватикане конференции по истории христианства в Азербайджане. В собственной истории канадского католицизма есть столько всякого, что им не стоит отвлекаться на другие страны.

Очень уместно будет напомнить о геноциде коренных народов тех земель, на которых была создана Канада. Несколько лет назад на территории бывшей католической школы-интерната для детей из коренных народов были найдены сотни безымянных детских могил, и когда потянули за веревочку, аналогичные захоронения стали обнаруживаться во многих местах страны. Эти школы служили концлагерями и предназначались для уничтожения идентичности коренных народов Канады. Тысячи детей были замучены в этих школах, и если бы вопрос не стал достоянием общественности, в мире не было бы известно о геноцидальной политике канадских властей. Тут они, кстати, перекликаются с политикой армянства и армянской церкви. Не удивительно, что Канада и Армения нашли между собой так много общего.

После прихода в наш регион армянские националисты и ААЦ сделали все, чтобы "очистить" облюбованные ими территории от коренного населения. И они не заморачивались на каких-то школах, а просто вырезали и гнали. Им это удалось благодаря поддержке западного мира. То же самое ожидало и 20 процентов оккупированных территорий Азербайджана, захваченных Арменией в начале 90-х годов прошлого века. Эти территории были самым зверским образом "очищены" от азербайджанцев. И никто, ни один канадский политик (американский, французский, немецкий и так далее) ни разу не обмолвился и словом о судьбе миллиона лишившихся родных очагов людей и не помянул десятков тысяч убитых и замученных армянами азербайджанцев. Зато мадам Жоли призывает помнить поименно "жертв геноцида армян", число которых за 110 лет каким-то образом выросло с первоначальных 150 тысяч до полутора миллионов.

24 апреля, как всегда, всколыхнуло муть. Наши соседи по глупости думают, что это благотворно для армянского дела. Ну, как объяснить людям, что это не так, если они за 110 лет так этого и не поняли.