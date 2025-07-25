В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о реакции США на намерение Франции официально признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН.

Day.Az представляет публикацию:

Между Вашингтоном и Парижем разгорается дипломатический конфликт после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении официально признать Палестину в качестве независимого государства. Этот шаг, который Франция планирует сделать на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре, вызвал резкую реакцию со стороны США и Израиля.

Госсекретарь США Марко Рубио публично осудил инициативу Макрона, назвав её "безрассудной" и "служащей интересам ХАМАС".

"Соединённые Штаты решительно отвергают план Эммануэля Макрона по признанию палестинского государства. Это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАС и препятствует установлению мира. Это пощёчина жертвам событий 7 октября", - написал Рубио.

С критикой выступило и руководство Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что признание Палестины на фоне продолжающегося конфликта - это фактически легализация терроризма. Министр иностранных дел Израиля Израэль Кац назвал решение Макрона "позором" и "наградой террористам".

В ответ на критику Макрон подчеркнул, что признание Палестины является не жестом поддержки экстремизма, а попыткой возродить идею двухгосударственного решения и оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил боевые действия в Газе. По его словам, без политического признания палестинской государственности невозможно говорить о справедливом и устойчивом мире.

Франция, вероятно, станет первой страной из "Группы семи", которая официально признает Палестину. На сегодняшний день это уже сделали более 140 стран, включая Россию, Китай, Индию и многие государства Глобального Юга.

Противоречие между союзниками стало особенно заметным на фоне провала последних переговоров в Дохе. США и Израиль приостановили участие в обсуждениях, сославшись на жёсткую позицию ХАМАС. Тем временем в Газе продолжается гуманитарный кризис, а жертвы среди гражданского населения растут.

Палестинская администрация и ХАМАС, в свою очередь, приветствовали заявление Макрона. В ХАМАСе назвали его "историческим" и призвали другие европейские страны последовать примеру Франции.

США уже дали понять, что такой шаг не останется без последствий для отношений с Францией.