Азербайджанец рассказал о жестоком обращении в плену у армянских военных

Потерпевший Велиахад Велиев, давший показания на проходящем 25 июля в Бакинском военном суде судебном процессе, рассказал, что попал в плен к вооруженным силам Армении 22 октября в Зангилане во время 44-дневной войны 2020 года, получив пулевые и осколочные ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он отметил, что его cослуживцы тогда же стали шехидами.

Пострадавший сказал, что во время плена его подвергали пыткам после того, как он пришел в себя - сдавили большой палец правой ноги плоскогубцами, ударяли кулаками и ногами по лицу, а также били дубинкой по ногам и рукам.

14 декабря он был передан Азербайджану.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.