SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) организовал тренинг для представителей СМИ на тему "Инвестиционный портфель SOFAZ и подход к доходности".

Как передает Day.Az, целью мероприятия было предоставить представителям СМИ более полную и основанную на анализе информацию об инвестиционной стратегии фонда, распределении активов и показателях прибыльности, а также способствовать повышению осведомленности общественности по этим вопросам.

Тренинг начался со вступительной речи заведующей отделом стратегических коммуникаций SOFAZ Ульвии Мехралиевой. Она подчеркнула важность сотрудничества со СМИ, основанного на взаимном доверии, и отметила важность такого обмена знаниями с точки зрения прозрачного представления деятельности фонда.

В первой презентации тренинга директор департамента управления рисками Вадим Пшеничный рассказал о принципах формирования инвестиционных портфелей суверенных фондов благосостояния и международном опыте в этой области. Он подробно изложил основные элементы инвестиционной стратегии SOFAZ и модель портфеля, применяемую с учетом рисков.

Затем начальник отдела распределения активов, риска и доходности того же департамента Тогрул Рагимбейли поделился с участниками техническими и методологическими подходами к расчету показателей доходности по субпортфелям инвестиционного портфеля. Он особо подчеркнул важность оценки рисков и сбалансированной структуры портфеля в обеспечении долгосрочной финансовой стабильности.

Мероприятие продолжилось презентацией о деятельности фонда за первое полугодие 2025 года. Ульвия Мехралиева подробно рассказала о финансовых результатах, достигнутых за отчетный период, основных инвестиционных операциях и основных тенденциях в портфеле.

Тренинг завершился сессией вопросов и ответов. В рамках сессии были проведены интерактивные обсуждения и даны ответы на вопросы участников.