Роналду вернулся в расположение "Аль-Насра"
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду вернулся в расположение команды.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 41-летний португалец проходил реабилитацию после травмы.
"Рад вернуться! Все смотрится хорошо", - написал форвард.
В сезоне-2025/26 Роналду провел 26 матчей, забил 22 гола и сделал 4 результативные передачи.
Ранее стало известно, что нападающий не включен в состав сборной Португалии на ближайший сбор. Португалия 29 марта сыграет с Мексикой, а 1 апреля встретится с США. Обе игры пройдут на выезде - в Мехико и Атланте.
