Скончался известный азербайджанский журналист

Заведующий отделом газеты "Азербайджан", известный журналист, участник Отечественной войны Рашад Бахшалиев скончался в возрасте 48 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в прошлом году Бахшалиев перенёс тяжёлую операцию на сердце. Сообщается, что причиной его смерти стал сердечный приступ.

Отметим, что Рашад Бахшалиев родился в 1978 году в городе Мингячевир. Окончил факультет журналистики Бакинского государственного университета. Долгие годы работал в газете "Шерг". Затем продолжил деятельность в официальном государственном печатном органе - газете "Азербайджан". Он являлся членом Союза парламентских журналистов.

В 2020 году, с началом Отечественной войны, Р. Бахшалиев вступил в ряды армии. В ходе войны воевал в звании офицера и был награждён несколькими медалями.