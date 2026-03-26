Баку и Рига: логистика открывает новые возможности

Автор: Акбар Новруз

Изменения в торговой географии Европы в последние годы способствовали тому, что Азербайджан - традиционно второстепенный участник европейской торговли - начал выдвигаться в число важных партнеров для все большего числа государств-членов Европейский союз. Особенно активно этот процесс поддержала Латвия. Торговля между Рига и Баку с 2022 года выросла более чем на 130%, чему способствовали развитие логистики, общий интерес к "зеленым" технологиям и курс Азербайджана на модернизацию, открывший западным компаниям новые возможности для экспорта.

Когда государственный секретарь экономики Латвии Райвис Бремшмитс в среду оценивал торговые связи своей страны с Азербайджаном в беседе с местными СМИ, цифры говорили о сдержанном, но ускоряющемся росте.

Общий товарооборот между Латвией и Азербайджаном достиг 47 млн евро в 2024 году, увеличившись на 10,2% по сравнению с предыдущим годом. Эта сумма может показаться небольшой для двух суверенных государств, однако она стала итогом трёх лет устойчивого расширения. В 2022 году двусторонняя торговля составляла около 20 млн евро, причем этот показатель лишь недавно восстановился после сбоев, вызванных пандемией COVID-19. К 2023 году объём вырос примерно до 43 млн евро - во многом благодаря почти двукратному увеличению латвийского импорта из Азербайджана. Центральное статистическое управление Латвии зафиксировало рост импорта из Азербайджана на 90,7% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом - заметный скачок на фоне общего снижения внешнеторгового оборота Латвии на 11,9% в тот же период, обусловленного падением цен на энергоносители и сокращением торговли с Россией и Беларусью.

Основные экспортные позиции Латвии в Азербайджан - продукты питания, фармацевтика и электротехническое оборудование; экспорт Азербайджана в Латвию традиционно включает базовые металлы и пластиковую продукцию. Ни один из этих сегментов не отличается высокой "привлекательностью", однако в Риге рассматривают такую узость скорее как возможность, чем ограничение. "Эти сектора создают условия для делового сотрудничества, обмена знаниями и реализации взаимовыгодных проектов", - отметил Бремшмитс, указав на транспорт и логистику, сельское хозяйство и производство продуктов питания, а также образование как направления с высоким потенциалом для углубления взаимодействия.

Данные за 2025 год свидетельствуют о переходе отношений в новую фазу. В первой половине 2025 года товарооборот между странами достиг 28 млн евро, увеличившись на 43% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экспорт Латвии составил 21 млн евро, импорт из Азербайджана - 7 млн евро; оба показателя также выросли на 43%.

Аналогичная динамика наблюдается и в инвестициях. В 2024 году Азербайджан занял 40-е место среди иностранных инвесторов в Латвии с объемом инвестиций в 15 млн евро; в первой половине 2025 года этот показатель вырос ещё на 7% - до 16 млн евро.

Для страны масштаба Азербайджана и с учетом ее географической удаленности от Балтийского региона такая позиция свидетельствует о стремлении закрепиться на рынке единого пространства ЕС.

С 2022 года Азербайджан активно ищет европейских партнеров, поскольку потребность Запада в альтернативе российским энергоносителям повысила его статус до одного из ключевых поставщиков. Более широкая программа модернизации экономики, включая энергетику, сельское хозяйство, логистику и цифровизацию, дала стране как инструменты, так и стимулы для развития торговых связей. В свою очередь, Латвия стремится переориентировать свои торговые маршруты на восток в постсоветском пространстве, минуя Россию.

Именно в логистике аналитики видят наиболее осязаемые краткосрочные перспективы. Так называемый Средний коридор - транскаспийский маршрут, соединяющий Центральную Азию и Кавказ с Европой через Азербайджан и Черное море - с 2022 года набирает значительный импульс. Портовая и железнодорожная инфраструктура Риги, связанная с Центральной Европой и Скандинавией, может стать естественной северной конечной точкой для грузов, следующих по этому маршруту. Бремшмитс отметил, что транспорт и логистика являются ключевыми направлениями сотрудничества, и латвийские власти изучают возможности синхронизации инфраструктурных инвестиций с транспортными инициативами Азербайджана.

Экологическая составляющая добавляет еще один уровень стратегического сближения. Латвия является последовательным сторонником "Зеленого курса" ЕС и обладает компетенциями в сфере управления отходами, водными ресурсами и биоэкономики, которые Баку все активнее стремится перенять. Сфокусированность Азербайджана на модернизации в энергетике, сельском хозяйстве, логистике и цифровизации создаёт реальные возможности для латвийских компаний укреплять позиции в регионе и участвовать в экономических проектах страны. По словам Бремшмитса, Латвия видит значительный потенциал сотрудничества в области энергоэффективности, возобновляемой энергетики и устойчивого промышленного развития.

Сочетание амбиций модернизации Азербайджана, латвийской экспертизы в области "зеленой" экономики и логистики, а также новой конфигурации европейской торговли создает условия, при которых двусторонние отношения могут значительно превзойти свой текущий статистический вес. Показатели пока остаются скромными, но направление движения очевидно.