Apple разрабатывает миниатюрное носимое устройство

Компания Apple работает над носимым устройством с искусственным интеллектом (ИИ), которое по форме напоминает значок или подвеску и может появиться на рынке уже в 2027 году, если проект получит развитие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

По имеющейся информации, устройство сопоставимо по размеру с AirTag и выполнено в виде тонкого круглого диска из стекла и алюминия с кнопкой управления на корпусе. Гаджет можно будет закреплять на одежде или сумке с помощью клипсы либо носить на шее. Зарядка будет осуществляться беспроводным способом, аналогично Apple Watch.

Ожидается, что устройство получит камеру, однако ее назначение пока неясно. По одним данным, речь идет о низкокачественном сенсоре, который будет постоянно собирать информацию об окружающей среде, не позволяя делать фото и видео. По другим - в устройстве могут установить две камеры, включая широкоугольную, с возможностью съемки.

Гаджет будет тесно интегрирован с системой визуального анализа и использовать микрофон для взаимодействия с голосовым ассистентом Siri. При этом вопрос о наличии динамика пока остается открытым.

Устройство будет работать на обновленной версии Siri, которую планируют представить вместе с iOS 27. Предполагается, что ассистент получит функции чат-бота и будет сопоставим по возможностям с решениями от OpenAI, Google и других разработчиков, а также сможет использовать технологии Gemini в рамках партнерства Apple и Google.

При этом новинка не станет самостоятельным устройством: большая часть вычислений будет выполняться на iPhone, а сам девайс рассматривается как его дополнение. В компании его уже называют "глазами и ушами" смартфона.

Разработка находится на ранней стадии и может быть отменена. В случае успешного продолжения проекта релиз устройства возможен не ранее 2027 года.