В США назвали условия для открытия Ормузского пролива

Госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами заявил, что Ормузский пролив может быть открыт уже завтра, если Иран прекратит угрозы международной торговле.

По его словам, действия Тегерана являются "возмутительными и нарушающими международное право".

Рубио отметил, что страны, которые заботятся о соблюдении международного права, должны предпринимать конкретные шаги для противодействия угрозам.

Он также подчеркнул, что наблюдается определенный прогресс: поток нефти через Ормузский пролив растет, хотя пока не достигает должного уровня.