В США назвали условия для открытия Ормузского пролива
Госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами заявил, что Ормузский пролив может быть открыт уже завтра, если Иран прекратит угрозы международной торговле.
Как передает Day.Az, об этом Рубио заявил в беседе с журналистами.
По его словам, действия Тегерана являются "возмутительными и нарушающими международное право".
Рубио отметил, что страны, которые заботятся о соблюдении международного права, должны предпринимать конкретные шаги для противодействия угрозам.
Он также подчеркнул, что наблюдается определенный прогресс: поток нефти через Ормузский пролив растет, хотя пока не достигает должного уровня.
