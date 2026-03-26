https://news.day.az/sport/1824366.html Турция обыграла Румынию и вышла в финал стыков чемпионата мира-2026 - ВИДЕО Сборная Турции победила Румынию в полуфинале стыковых матчей чемпионата мира 2026 года - 1:0. Игра проходила в Стамбуле. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, На 53-й минуте после передачи Арды Гюлера гол забил Ферди Кадиоглу. Турция за выход на чемпионат мира-2026 встретится с победителем матча Словакия - Косово.
Турция за выход на чемпионат мира-2026 встретится с победителем матча Словакия - Косово. Финал стыков состоится 31 марта. Румыния потеряла шансы отобраться на ЧМ-2026.
