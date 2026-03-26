Фарид Гаибов председательствовал на первом официальном заседании Бюро СОР10 в ЮНЕСКО

Под председательством министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарида Гаибова в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялось первое официальное заседание Бюро Десятой конференции сторон (COP10) Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

В заседании приняли участие заместитель генерального директора ЮНЕСКО (ADG) Лидия Брито, члены, представляющие различные географические регионы, аккредитованные при ЮНЕСКО постоянные представительства, представители международных организаций и эксперты, занимающиеся вопросами антидопинга. Также впервые в заседании приняли участие государства-наблюдатели.

В рамках повестки дня обсуждались исполнение решений, принятых на COP10, план деятельности Бюро на следующие два года (2026-2027 годы), результаты глобальных письменных консультаций и другие важные вопросы.

Перед первым официальным заседанием Бюро министр молодежи и спорта Фарид Гаибов представил Бюро на втором официальном заседании Комитета по утверждению "Фонда для искоренения допинга в спорте". Он также провел встречу с членами Группы II (Центральная и Восточная Европа), которую представляет в Бюро. В ходе встречи была дана информация о деятельности Бюро COP10 и предложениях, которые будут вынесены на заседание, состоялся обмен мнениями по этим направлениям.

Кроме того, в рамках визита состоялась двусторонняя встреча Фарида Гаибова с министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтяревым.