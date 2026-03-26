В Азербайджан привезли пчел, зараженных опасным клещом

В Азербайджан из Узбекистана привезли грузовик с пчелами, зараженными клещом Tropilaelaps.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Ассоциации пчеловодов Бадреддин Хасретов.

Он уточнил, что в страну были ввезены пчелиные семьи, зараженные этим клещом. При международной торговле существует высокий риск переноса заболевания через пчелиные семьи, пакеты пчел и маток в другие страны.

"Эти клещи питаются расплодом пчел, из-за чего появляются слабые и деформированные особи, распространяются вирусы, и пчелиная семья быстро ослабевает и погибает", - отметил Хасретов.

По его словам, Ассоциация прилагала большие усилия, чтобы предотвратить ввоз пчел из Узбекистана в Азербайджан.

"Клещ Tropilaelaps широко распространен в Узбекистане. Страна много лет экспортировала пчел в Россию, где тоже распространилось заболевание. Российские специалисты знали о рисках и запретили импорт таких пчел", - добавил он.

Хасретов сообщил, что из Узбекистана все же удалось привезти одну партию пчел. В данный момент грузовик находится в районе Исмаиллы, а зараженные клещом Tropilaelaps пчелы уже выгружены.

Отметим, что по этому вопросу в Министерство сельского хозяйства был направлен официальный запрос.