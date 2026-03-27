Президент США Дональд Трамп заявил о переносе крайнего срока "уничтожения" энергетического объекта в Иране на 10 дней.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, решение было принято по просьбе иранского правительства.

"По просьбе иранского правительства сообщаю, что я приостанавливаю период уничтожения энергетического объекта на 10 дней - до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени. Переговоры продолжаются и, несмотря на ошибочные заявления так называемых СМИ и других, они проходят очень хорошо", - написал президент США.