США дают Ирану еще 10 дней, Трамп приостановил операцию
Президент США Дональд Трамп заявил о переносе крайнего срока "уничтожения" энергетического объекта в Иране на 10 дней.
Как передает Day.Az, об этом американский лидер сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.
По его словам, решение было принято по просьбе иранского правительства.
"По просьбе иранского правительства сообщаю, что я приостанавливаю период уничтожения энергетического объекта на 10 дней - до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени. Переговоры продолжаются и, несмотря на ошибочные заявления так называемых СМИ и других, они проходят очень хорошо", - написал президент США.
