Эта страна первой объявила ЧП из-за конфликта США и Ирана
Филиппины стали первой страной, объявившей чрезвычайное положение из-за нехватки энергоресурсов на фоне конфликта между США и Ираном.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN.
"Глава МИД Филиппин Мария Тереса Ласаро заявила, что запасов нефти в стране хватит всего на 40-45 дней. Она предупредила о "эффекте домино", который приведет к росту цен на энергоносители", - отмечается в сообщении.
В стране уже введены меры по энергосбережению, субсидированию топлива, снижению транспортных расходов и противодействию спекуляциям при поставках нефтепродуктов.
