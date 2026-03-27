Эта страна первой объявила ЧП из-за конфликта США и Ирана

Филиппины стали первой страной, объявившей чрезвычайное положение из-за нехватки энергоресурсов на фоне конфликта между США и Ираном.

"Глава МИД Филиппин Мария Тереса Ласаро заявила, что запасов нефти в стране хватит всего на 40-45 дней. Она предупредила о "эффекте домино", который приведет к росту цен на энергоносители", - отмечается в сообщении.

В стране уже введены меры по энергосбережению, субсидированию топлива, снижению транспортных расходов и противодействию спекуляциям при поставках нефтепродуктов.