Иран умоляет США о сделке, но они не умеют вести переговоры.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что за последние три недели американские войска нанесли Ирану "беспрецедентный и эффективный удар". По его словам, около 90% иранского ракетного арсенала и почти все пусковые установки были уничтожены, что значительно ослабило оборону страны.

Американский лидер подчеркнул, что кампания против Ирана продвигается быстрее, чем ожидалось, и может продлиться еще 4-6 недель.

Он добавил, что операция носит превентивный характер и предотвратила возможное применение Ираном ядерного оружия против Израиля и США.

"Теперь у них есть шанс навсегда отказаться от своих ядерных амбиций и наметить новый путь. Если они этого не сделают, мы станем для них худшим кошмаром. А пока мы будем продолжать их уничтожать... они ничего не смогут с этим поделать", - заявил Трамп.