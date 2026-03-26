Китай испытал управляемый рой дронов

Китай впервые продемонстрировал работу системы управления роем дронов ATLAS, предназначенной для проведения скоординированных атак крупного масштаба.

Модель SWARM II от ATLAS способна управлять до 96 дронами-камикадзе ATLUSS-A140. Каждый дрон несет полезную нагрузку от 3 до 3,8 кг и может действовать на расстоянии до 100 километров, что позволяет выполнять высокоточные задачи на значительной глубине.

Основу системы составляет роевая архитектура, которая позволяет одному оператору одновременно контролировать дроны и динамически назначать им одну или несколько целей. Внутри роя некоторые аппараты выполняют разведывательные миссии, а другие - функции прямого нападения, формируя гибридную структуру с высокой гибкостью и смертоносностью.