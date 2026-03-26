https://news.day.az/society/1824358.html В Хазарском районе произошел вооруженный инцидент, есть погибший Сегодня вечером в поселке Зиря Хазарского района города Баку произошел вооруженный конфликт на почве личной ссоры. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 64-летний Джаваншир Мурадов во время спора открыл огонь из охотничьего ружья по жителю поселка, 42-летнему Мамедгусейну Амирову.
В Хазарском районе произошел вооруженный инцидент, есть погибший
Сегодня вечером в поселке Зиря Хазарского района города Баку произошел вооруженный конфликт на почве личной ссоры.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 64-летний Джаваншир Мурадов во время спора открыл огонь из охотничьего ружья по жителю поселка, 42-летнему Мамедгусейну Амирову.
В результате выстрела погиб отец последнего, 68-летний Вагиф Амиров.
Полиция задержала Дж. Мурадова и изъяла у него охотничье ружье, использованное при преступлении.
По факту случившегося проводится расследование.
