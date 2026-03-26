Сегодня вечером в поселке Зиря Хазарского района города Баку произошел вооруженный конфликт на почве личной ссоры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 64-летний Джаваншир Мурадов во время спора открыл огонь из охотничьего ружья по жителю поселка, 42-летнему Мамедгусейну Амирову.

В результате выстрела погиб отец последнего, 68-летний Вагиф Амиров.

Полиция задержала Дж. Мурадова и изъяла у него охотничье ружье, использованное при преступлении.

По факту случившегося проводится расследование.