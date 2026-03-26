Путешественники прибыли в Шушу

Международные путешественники под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania Гарри Митсидиса в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур прибыли в город Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе поездки иностранные путешественники ознакомятся с городом Шуша, его историческими местами и чарующей природой, а также со строительно-восстановительными работами, проводимыми Азербайджанским государством после освобождения города от оккупации.

В состав делегации входят 79 путешественников из 37 стран. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавшая Карабах и Восточный Зангезур. Данный визит имеет исключительное значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий в рамках "черного туризма" (black tourism), а также для ознакомления с проводимыми широкомасштабными работами по созиданию и восстановлению.

Отметим, что в 2020-2025 годах по линии основных мировых клубов путешественников было организовано 15 поездок международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Нынешняя поездка 16-я по счету.