АФК перенесла жеребьевку Кубка Азии в Эр-Рияде

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) приняла решение перенести церемонию жеребьевки Кубка Азии из-за "напряженной ситуации на Ближнем Востоке". Изначально мероприятие планировалось на 11 апреля в Эр-Рияде.

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт организации, в турнире примут участие 24 команды, а хозяйкой соревнований выступает Саудовская Аравия. Однако из-за текущих рисков в регионе и для обеспечения безопасности участников дата жеребьевки была изменена. Новая дата проведения пока не объявлена.

При этом сроки самого турнира остаются прежними: Кубок Азии пройдет в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля 2027 года.