Иран направил США официальный ответ на 15-пунктное соглашение

Иран официально направил США ответ на предложенное 15-пунктное соглашение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно информации, ответ был передан прошлой ночью через посредников, и Тегеран ожидает реакции американской стороны.

По данным источника, в своем ответе Иран заявил, что "агрессия и террористические действия со стороны противника должны быть прекращены", должны быть созданы реальные гарантии недопущения возобновления войны, а также обеспечены и четко определены компенсации за причиненный ущерб.

Отмечается также необходимость завершения войны на всех фронтах с участием всех "сил сопротивления" в регионе.

Источник подчеркнул, что применение Ираном суверенитета над Ормузским проливом является его естественным и законным правом и будет сохранено. Кроме того, одним из условий Ирана является предоставление гарантий выполнения обязательств противоположной стороной.

В то же время, по словам источника, Иран считает заявления США о переговорах "третьим обманным планом", за которым скрываются иные цели.

Напомним, что ранее стало известно: в случае если переговоры не принесут результатов, США могут нанести "последний удар" по Ирану.