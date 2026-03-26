Международные путешественники ознакомились с городом Шуша

Международные путешественники под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania Гарри Митсидиса в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур ознакомились с городом Шуша.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, делегация, в состав которой входят 79 путешественников из 37 стран, сначала осмотрела на центральной площади города Шуша расстрелянные памятники выдающимся личностям Азербайджана - Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли. Гостям была предоставлена информация о Шуше, ее состоянии в период оккупации и проводимых ныне в городе работах по реконструкции. Было отмечено, что за тридцатилетний период оккупации исторические здания, мечети и памятники в городе Шуша подверглись армянскому вандализму. После освобождения Шуши от оккупации здесь был дан старт масштабным строительно-восстановительным работам. Наряду с созданием инфраструктуры, в Шуше началось восстановление подлинного исторического облика города, памятников истории и культуры.

Затем путешественники ознакомились с домом Хуршидбану Натаван, территорией, где расположен родник "Хан гызы", крепостными стенами и мечетью Юхары Говхар Ага.

Данный визит имеет исключительное значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий в рамках "черного туризма" (black tourism), а также для ознакомления с проводимыми широкомасштабными работами по созиданию и восстановлению.

Отметим, что в 2020-2025 годах по линии основных мировых клубов путешественников было организовано 15 поездок международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Нынешняя поездка 16-я по счету.