https://news.day.az/world/1824349.html
Стало известно, когда пройдет первый саммит ЕС-Армения
Первый саммит между Европейским союзом и Арменией состоится 4-5 мая.
Как сообщает Day.Az, об этом написал президент Совета ЕС Антониу Кошта на своей странице в социальной сети X.
Он назвал Армению "близким партнером" и подчеркнул стремление Евросоюза к дальнейшему укреплению отношений с этой страной.
"Нас объединяют общие ценности, а также приверженность международному праву и основанному на правилах мировому порядку", - отметил Кошта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре