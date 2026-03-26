Стало известно, когда пройдет первый саммит ЕС-Армения

Первый саммит между Европейским союзом и Арменией состоится 4-5 мая.

Как сообщает Day.Az, об этом написал президент Совета ЕС Антониу Кошта на своей странице в социальной сети X.

Он назвал Армению "близким партнером" и подчеркнул стремление Евросоюза к дальнейшему укреплению отношений с этой страной.

"Нас объединяют общие ценности, а также приверженность международному праву и основанному на правилах мировому порядку", - отметил Кошта.