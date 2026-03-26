В этой стране произошло сильное землетрясение

В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,6. Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 23 км к западу от столицы Манагуа, где проживает около 973 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 112 км. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
