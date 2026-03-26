В этой стране произошло сильное землетрясение

В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 23 км к западу от столицы Манагуа, где проживает около 973 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 112 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.