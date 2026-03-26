Азербайджан поддерживает развитие градостроительства в странах Африки

Азербайджан, как принимающая сторона WUF13, продолжает сотрудничество с Кенией - принимающей стороной 2-го Африканского городского форума (AUF2) - в целях оказания поддержки форуму, который пройдет 8-10 апреля Найроби.

Было отмечено, что Правительство Азербайджана, посредством Агентства содействия международному развитию Азербайджанской Республики (AİDA) при Министерстве иностранных дел, внесло финансовый вклад в размере 50 000 долларов США на решение организационных вопросов AUF2.

26 марта министр земельных ресурсов, общественных работ, жилищного строительства и городского развития Кении Элис Вахоме и посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев, одновременно являющийся постоянным представителем нашей страны при Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), подписали документ, оформляющий финансовый вклад AİDA.

Отвечая на вопросы журналистов на церемонии подписания, кенийский министр поблагодарила правительство Азербайджана за финансовый вклад в AUF2 и выразила удовлетворение участием делегации Азербайджана, принимающей стороны WUF13, на AUF2 в качестве специального гостя.

Посол Султан Гаджиев подчеркнул, что сотрудничество в сфере устойчивого градостроительства и развития является одним из важных направлений динамично развивающихся отношений между Азербайджаном и Кенией, и высоко оценил совместные усилия двух стран в данной сфере в глобальном и региональном рамках.

Отметим, что AUF2, который пройдет в преддверии WUF13, организован правительством Кении, ООН-Хабитат и Африканским союзом. Ожидается участие в форуме более 10 тысяч человек, включая нескольких глав государств континента и многочисленных профильных министров.

От Азербайджана на AUF2, в частности, отправятся национальный координатор WUF13, председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев, а также в целях обеспечения сотрудничества профильных НПО - исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева.