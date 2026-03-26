МИД Ирана и Турции обсудили ситуацию в регионе

Главы МИД Иран и Турция провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили региональную ситуацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранский МИД, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поблагодарил Турцию и другие страны региона за усилия по прекращению "агрессии" и подчеркнул, что Иран не является инициатором войны, а защищает свой суверенитет и национальную безопасность.

Он также отметил противоречия в действиях США, которые одновременно предлагают переговоры и направляют войска и технику в регион, что ведёт к "новым преступлениям против Ирана".

Глава турецкого МИД Хакан Фидан подтвердил приверженность Турции усилиям по прекращению конфликта и отметил, что Анкара продолжает консультации с рядом стран региона для достижения мира.