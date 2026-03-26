WUF13 имеет критическое значение

Участие всех заинтересованных сторон, от местных органов власти до НПО и представителей академических кругов, в предстоящей 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, имеет критическое значение для обсуждения будущего городов и сотрудничества во имя устойчивого развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила турецким журналистам исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Россбах.

Она отметила, что WUF13 является второй по масштабам инициативой ООН после климатических саммитов, напомнив, что первый подобный форум состоялся в 2002 году в Кении и с тех пор каждые два года собирает участников в разных странах мира.

"Идея мероприятия направлена на формирование общего взгляда на развитие городской среды. Сформирована платформа, где мировое сообщество обменивается идеями в сфере урбанизации", - констатировала исполнительный директор.

По ее словам, участие в майском форуме городов в Баку позволит гражданскому обществу и ученым из разных стран обмениваться опытом, демонстрируя пути решения проблем.

Руководитель Программы ООН по населенным пунктам подчеркнула, что представители всемирной организации продолжают интенсивную подготовку к WUF13 совместно с властями Азербайджана: "В предыдущем форуме городов число участников достигло 25 тыс. человек. Ожидаем аналогичного показателя и на обсуждениях в Баку".

"Особую значимость WUF13 придает тот факт, что форум в Баку ознаменует собой первый год реализации нового стратегического плана ООН-Хабитат, приоритетными вопросами в котором определены: доступ людей к системе услуг, жилью и земельным участкам, а также решение проблем в трущобных районах. Опять же в нынешнем году исполняется десять лет с момента принятия "Новой городской повестки дня" на саммите в Кито, Эквадоре. Думаю, что участники форума в Азербайджане определят приоритеты, касающиеся городов, на последующие 10 лет", - продолжила А.Россбах.

Важным пунктом повестки дня она также назвала тему изменения климата: "Сегодня мы понимаем, что, решая задачи WUF, мы способствуем и продвижению позитивной повестки в борьбе с изменением климата".