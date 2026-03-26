В Баку пройдет 10-й Йога-Фестиваль "Любовь и Мир"
28 марта в Sea Breeze (Caspi Mayr) состоится 10-й фестиваль из серии регулярных ежемесячных йога-встреч под девизом "Любовь и Мир".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие объединит практикующих, мастеров и всех, кто стремится к гармонии, осознанности и внутреннему балансу, являясь точкой притяжения для сообщества, интересующегося здоровым образом жизни и духовным развитием.
В программе примут участие организатор и учредитель фестиваля Ильхама Ширинова, международный преподаватель из Индии Нандан Гаутам, а также Лала Джаббарова и Саида Рагимова. Музыкальное сопровождение обеспечат Яшар Гусейнов, Теймур Абдуллаев, Ринат Алимов и Фархад Садыхов.
Гостей ждет насыщенная программа: практики йоги разных направлений, дыхательные техники, медитации, энергопрактики и живая музыка. Вечер завершится у костра с ом-чантингом и мантропением. Фестиваль открыт для всех желающих, независимо от уровня подготовки.
Место проведения: Sea Breeze, Caspi Mayr
Дата и время: 28 марта 2026 года, с 10:00
Контакты для регистрации: +994556261561, +994552109896
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре