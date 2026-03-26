В США тысячу дней снимали подводный таймлапс

В США в течение тысячи дней велась съемка подводного таймлапса.

Согласно информации, ученые проекта Coral City Camera зафиксировали 1000 дней жизни городского рифа в Майами. Съемка велась непрерывно с 1 мая 2023 года и показала, как кораллы переживали различные климатические условия.

За это время температура воды колебалась от 15,5 до 32,6 градуса.