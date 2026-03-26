США продолжают удары по целям в Иране

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские войска продолжают ликвидировать угрозы, исходящие от Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на CENTCOM, c начала операции Epic Fury силы США поразили более 10 000 целей.