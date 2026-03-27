Фондовый рынок США пережил худший день с начала конфликта с Ираном

Американский фондовый рынок показал значительное падение в понедельник.

Индекс S&P 500 упал на 1,7%, продвигаясь к пятому подряд еженедельному снижению. Индекс Dow Jones снизился на 1%, а Nasdaq потерял 2,4%.

За день с рынка было выведено более 1 триллиона долларов, что стало крупнейшим оттоком средств с начала конфликта между США и Ираном.