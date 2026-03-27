Янник Синнер вышел в полуфинал "Мастерса" в Майами

Четырехкратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Майами (США), призовой фонд которого составляет чуть более $ 9,4 млн.

В матче 1/4 финала Синнер (2) уверенно, со счетом 6:2, 6:2 обыграл 20-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо (19). Их встреча продлилась 1 час и 12 минут. В ее рамках Синнер 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Тиафо четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал "Мастерса" в Майами Синнер сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 3) - Франсиско Серундоло (Аргентина, 18).