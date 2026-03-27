Хикмет Гаджиев провел переговоры с советником премьера Венгрии

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел встречу с советником премьер-министра Венгрии по национальной безопасности Марселом Биро в Будапеште.

Как сообщает Day.Az, об этом Хикмет Гаджиев сообщил на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что встреча прошла в рамках встречи дипломатических советников глав государств и правительств стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, организованной по инициативе Венгрии.

"Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Венгрией продолжает успешно развиваться во всех сферах. Независимая политика Венгрии, основанная на национальных интересах, ее активное сотрудничество с тюркским миром, опирающееся на общие исторические, этнические и культурные связи, а также приверженность развитию этих отношений заслуживают высокой оценки. В условиях продолжающейся глобальной нестабильности особое значение приобретают единство и солидарность тюркского мира", - добавил он.