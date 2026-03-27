ФИФА аннулировала брони гостиниц на ЧМ-2026 в Канаде

Международная федерация футбола (ФИФА) отменилa бронирование 70-80% гостиничных номеров в Ванкувере и Торонто, которые были зарезервированы для чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщила канадская газета The Globe and Mail, ссылаясь на представителей ассоциаций отелей этих городов.

По словам Пола Хоуса, главы Ассоциации отелей Ванкувера, такие отмены бронирований - обычная практика для крупных событий, поскольку организаторы часто корректируют квоты. Однако в данном случае количество отмен оказалось больше, чем ожидалось.

Сара Энгел, президент Ассоциации отелей Торонто, выразила недовольство решением ФИФА, но обе она и Хоус уверены, что освободившиеся номера не останутся пустыми. В июне и июле, в пик туристического сезона, они будут быстро раскуплены.